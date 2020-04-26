7244 2 حالات وفاة جديدة ترفع إجمالي الوفيات 161..وعدد المخالطين قيد العزل

أعلن محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، قبل قليل، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد في المغرب، ليصبح إجمالي الوفيات 161 حالة وفاة، فيما نسبة الفتك، هو 4 في المائة.

واعتبر اليوبي، خلال التصريح اليومي لوزارة الصحة للكشف عن الحالة الوبائية، أن نسبة الفتك المعلنة، تتقلص باستمرار، وهذا مؤشر إيجابي.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، تبقى جهة الدار البيضاء سطات هي الجهة التي سجلت بها أكبر نسبة من الحالات الجديدة، 26 في المائة، متبوعة بجهة مراكش آسفي بنسبة 21 في المائة، ثم تأتي ثلاث جهات متساوية، هي جهة فاس مكناس، طنجة تطوان، ثم درعة تافيلالت، بنسبة 13 في المائة لكل واحدة منهم.

فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة، 23 ألف 334 حالة،