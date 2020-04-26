أطباء أسنان المغرب يشرحون دواعي إغلاق عياداتهم في زمن الحجر: الخطر كبير جدا- فيديو

أعلنت عيادات طب الأسنان في مختلف مدن المغرب، تعليق عملها وعلاجها للمرضى، تجنباً للمساهمة في انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والحد من تفشيه في البلاد.

وقال عدد من الأطباء، في فيديو نشرته الفدرالية الوطنية لنقابات طب الأسنان، إن علاجات الأسنان تتسبب في تطاير الرذاذ، أحد عوامل انتقال العدوى بالفيروس من شخص إلى آخر، معتبرين أن فتح العيادات من أجل العلاج الاعتيادي “خطر كبير”.

وأشار الأطباء، الذين تحدثوا في الفيديو، من مدن طنجة، والرباط والدار البيضاء، وسلا، ومراكش، وأكادير، ووجدة، وكلميم، إلى استمرار التشخيص عن بعد مع إمكانية التدخل فقط في الحالات الاستعجالية القصوى، بعلاج مريض واحد في كل ساعتين.

ولفتوا الانتباه إلى أن الحالات الاستعجالية يتم علاجها مع احتياطات كثيرة تضمن السلامة الصحية للمريض، دون تواجد المساعدين، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الوقاية الخاصة بالمستعجلات.

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وأوضح الفيديو أنه بعد علاج كل مريض يتم تعقيم القاعة بالكامل، والتخلص من جميع المستزلمات المستعملة.