رافعة أشغال تودي بحياة عامل بناء بطنجة

تسبب سقوط رافعة أشغال، اليوم الأحد، في ورش للبناء، بطنجة، في مصرع عامل بناء متأثرا بجراحه.

وكشفت شهود عيان لـ”اليوم24″ أن الرافعة هوت على شاب في عقده الثاني، خلال فترة عمله بورش بناء موجودة على مستوى حي “عزيب الحاج قدور”، ما تسبب في فقدانه للوعي، قبل أن يفارق الحياة بعد ذلك متأثرا بإصابته.

وحلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان ونقلت جثة الشاب إلى مستودع الأموات بمستشفى دوق دو طوفار، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.