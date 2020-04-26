نسبة الشفاء 28%.. العالم يقترب من تسجيل 3 مليون مصاب بفيروس كورنا

اقترب عداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم من تسجيل 3 مليون إصابة مؤكدة، حسب آخر الأرقام، وبيانات الإصابة فى دول العالم.

وقد سجل، إلى حدود منتصف اليوم الأحد، مليوني و923 ألفا و191 شخصا مصابا، بينما سجلت الوفيات أكثر من 200 ألف عبر العالم، فيما تجاوزت الحالات، التي تماثلت للشفاء 814.515 حالة.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول، بعدما وصل عدد المصابين فيها إلى 960 ألفا و896 شخصا، تليها في قائمة الدول الخمس، الأكثر إصابة؛ إسبانيا بـ223,759 ألف حالة، وإيطاليا 195,351 ألفا، وفرنسا 161,488 ألفا، أما ألمانيا فرصدت، منذ بداية الجائحة، 156 ألفا و513 إصابة.