دير الأسد: وفاة مسن بعد إصابته بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فجعت بلدة دير الأسد، بنبأ وفاة الحاج أحمد محمد حسين نعمة عن عمر ناهز 90 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، في الآونة الأخيرة، وهي حالة الوفاة الخامسة التي تُسجل في المجتمع العربي من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19".

وشغل الفقيد في السابق رئيس مجلس محلي دير الأسد، وكان من وجهاء البلدة والمنطقة في إصلاح ذات البين.

وفي نفس السياق، أعلن مستشفى الجليل الغربي في نهريا صباح اليوم، الأحد، عن تدهور حالة مسن، وقد خضع لجهاز التنفس ووصفت حالته بالخطيرة.

وبحسب ما جاء على لسان المستشفى، فإن "15 مصابا، بينهم 9 من دير الأسد، يخضعون للعلاج في قسمي الكورونا (أ + ب) بالمستشفى، بينهم 10 وصفت حالاتهم بأنها طفيفة، فيما وصفت إصابة ثلاثة منهم بأنها متوسطة والآخرين بحالة خطرة وتحت التنفس الاصطناعي".

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ووفقا للمعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في دير الأسد وصل إلى 150، إذ سجلت 5 حالات جديدة في اليومين الأخيرين.

ومن حيث كثافة تفشي الكورونا فترتفع معدل الإصابة في دير الأسد لتبلغ 1206 حالة لكل 100 ألف تليها جسر الزرقاء 292 ومن ثم دبورية 278 والبعنة 263 والبقيعة 256 حالة لكل 100 ألف.

هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 59 مصابا لكل 100 ألف مقارنة بـ175 في المجتمع الإسرائيلي. وبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي 2618 فحصا لكل 100 ألف مواطن مقارنة بـ3420 في المجتمع الإسرائيلي عامة.