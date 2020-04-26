شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في كندا لـ2489 والان مع التفاصيل

الأحد 26 أبريل 2020 أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة في كندا، الأحد، أن إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2489 حالة.

Advertisements وأفاد بيان بأن عدد من تم تشخيص إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 45791 شخصا. وكانت الأرقام في كندا السبت 2350 حالة وفاة و44364 إصابة مؤكدة بالفيروس.

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