شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة البريطانية تسجل وفاة 413 مصابا إضافيا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 26 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، وفاة 413 مصابا إضافيا بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20732.

Advertisements ويعدّ هذا الرقم الأدنى للوفيات اليومية في المملكة المتحدة منذ 31 مارس/آذار. ويوجد في بريطانيا خامس أعلى عدد رسمي لوفيات الفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

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