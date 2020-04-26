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شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 37845 والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
قالت سلطات الصحة في هولندا اليوم الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 655 إلى 37845 كما سُجلت 66 وفاة جديدة.
وقال معهد الصحة العامة إن عدد وفيات الفيروس في هولندا لا يزال مستقرا عند 4475.
ونبه المعهد إلى أنه لا يسجل إلا الحالات المؤكدة وأن الأعداد الفعلية أكبر.
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