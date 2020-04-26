شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 183 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 26 أبريل 2020 أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 183 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3075 فيما سجلت حالة وفاة لمقيم من الجنسية الإيرانية يبلغ من العمر 57 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة .

Advertisements و قال الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية إن العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بالمرض والتي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية وصل إلى 2249 حالة و مجموع الحالات التي شفيت 806 حالات.

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