اخبار العالم

شاهد.. البحسني يفتتح خمسة مشاريع للمياه في مديرية مدينة المكلا وضواحيها

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البحسني يفتتح خمسة مشاريع للمياه في مديرية مدينة المكلا وضواحيها والان مع التفاصيل

الأحد 26 أبريل 2020

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني اليوم، خمسة مشاريع للمياه في مديرية مدينة المكلا وضواحيها بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

 

وتضمنت المشاريع التي تم افتاحها، افتتاح مشروع الخط الناقل للمياه لحقل آبار ثلة بطول 3 كيلومتر وقطر 400 مليمتر ويتكون من مادة ديكتايل، بتكلفة إجمالية بلغت مليون ومائة ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ مؤسسة الغويزي للتجارة والمقاولات.

 

كما دشن محافظ حضرموت، بدء عملية الضخ في ثلاثة آبار في حقل ثلة نفذتها مؤسسة السليماني لحفر الآبار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبطاقة إنتاجية تبلغ 35 لتر في الثانية، وتدشين عملية الضخ كذلك من البئر رقم 6 في حقل آبار زمن بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبقدرة إنتاجية تصل لـ18 لتر في الثانية، وكذا تدشين المرحلة الأولى لخط مياه حقل زمن بطول 6 كيلومتر وقطر 350 مليمتر.

 

كما قام محافظ حضرموت بزيارة تفقدية لمشروع محطة الطاقة الشمسية لحقل آبار ثلة التي تنفذها مؤسسة الوادي لأنظمة الطاقة الشمسية وتعد أول محطة مياه متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية اليمنية بقدرة 750 كيلو وبلغت نسبة الإنجاز فيها 75% ويأتي هذا المشروع ضمن توجيهات السلطة المحلية بالمحافظة لاستخدام الطاقة البديلة وتوفير الوقود.

 

وأوضح المدير العام للمؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم بأن المشاريع التي تم افتتاحها وتدشينها اليوم ستساهم في تعزيز تموينات المياه في مناطق شرق وغرب ووسط مدينة المكلا وسيساعد في حل مشكلة المياه في مرتفعات مناطق فوة، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة آبار متكاملة في حقل آبار زمن سيتم بدء العمل فيها مطلع الأسبوع القادم ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال فترة لاتتجاوز الشهرين.

 

رافقه السيد المحافظ في جولة الافتتاحات مدير مكتبه الاستاذ ناصر القرزي.

 

94907215_2329873717309843_90431194621018

Advertisements

 

94879123_2329873650643183_80593203435436

 

94989980_2329873823976499_40745119118010

 

95035874_2329873893976492_72247793915852

 

94989980_2329873823976499_40745119118010

 

94443367_2329874663976415_41770477662974

 

95385467_2329874603976421_65142953186814

 

95191498_2329874500643098_68034169005471

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. البحسني يفتتح خمسة مشاريع للمياه في مديرية مدينة المكلا وضواحيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا