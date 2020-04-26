مدبولي: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تستهدف عقد برنامج تعاون جديد

الأحد 26 أبريل 2020

كشف رئيس الوزراء المصري، هدف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.



وأعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، الأحد، أن مصر بصدد بدء مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد وفق برنامج تعاون جديد.

وقال مدبولي إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تستهدف عقد برنامج تعاون جديد تحسبًا لأي تداعيات جديدة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح: "سنبدأ المناقشات مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن التمويل الجديد".

ولدى إعلانه عن المفاوضات، قال رئيس الوزراء المصري إن اقتصاد البلاد "قادر على الصمود" في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

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واستدرك: "لكننا نتخذ إجراءات استباقية تحسبًا لأي تداعيات".

وأضاف مدبولي أن برنامج التعاون الجديد مع صندوق النقد الدولي يشمل دعمًا فنيًا إلى جانب الدعم المادي.

ولم يوضح رئيس الوزراء المصري حجم الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد.

من جهته، أوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن البرنامج الجديد سيكون لمدة عام.

وقال عامر إن صندوق النقد متحمس للبرنامج الجديد، مضيفا أن الاحتياطيات النقدية الحالية تستطيع حماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا لمدة عام أو عامين.

ومن جانبه، قال محمد معيط وزير المالية إن المحادثات مع الصندوق تستهدف صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.

وكانت مصر وقعت على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي لمدة ثلاث سنوات تضمن زيادات ضريبية وتقليص الدعم.