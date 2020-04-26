شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني ..ترامب لايعقد "مؤتمر كورونا" ويعتبره "مضيعة للوقت" والان نبدء بالتفاصيل
وبعد إيجاز صحفي غير مكتمل ودون تلقي أسئلة أول أمس الجمعة وعدم عقد الإيجاز الصحفي أمس السبت، غرد ترامب تغريدة على موقع تويتر، أثارت تساؤلات حول مستقبل الحدث اليومي.
وقال ترامب " ما هو الغرض من عقد مؤتمرات صحفية بالبيت الأبيض عندما لا تطرح وسائل الإعلام السخيفة سوى أسئلة معادية، ثم ترفض الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة ".
وتابع "إنهم يحصلون على تقييمات قياسية، والشعب الأمريكي لا يحصل على شيء سوى الأخبار الكاذبة. إنها لا تستحق الوقت والجهد!"
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