شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وفيات و126 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأحد، عن تسجيل 6 وفيات و126 إصابة جديدة بفيروس وباء كورونا المستجد ( كوفيد19-)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفاد جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الملخص الصحفي اليومي، بارتفاع مجموع الوفيات إلى 425، وإجمالي الإصابات إلى 3382 حالة موزعة عبر 47 ولاية. واشار فورار، إلى تعافي 29 حالة جديدة، مما يرفع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 1508 أشخاص.

كما أشار إلى تواجد 28 شخصا في العناية المركزة، وأن 5863 شخصا يخضعون للعلاج، بينهم 2293 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري " بي سي أر"، و3570 حالة محتملة حسب التحاليل والأشعة.