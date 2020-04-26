شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب من صندوق النقد الدولي حزمة مالية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدبولي -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة- أن هذا المسعى يأتي كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، مشيرا إلى أن المباحثات بهذا الشأن وصلت إلى مرحلة متقدمة.
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