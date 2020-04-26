الموقف الوبائي وزارة الصحة تعلن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وزارة الصحة تعلن تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة الطب الصحة تعلن تماثل 39 مصابا بمرض كورونا الى الشفاء التام Advertisements وزارة الصحة: مجموع الإصابات بمرض كورونا ١٨٢٠ وزارة الصحة: مجموع الوفيات بمرض كورونا ٨٧ وزارة الصحة: مجموع حالات الشفاء من كورونا بلغت ١٢٦٣ يتبع..

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