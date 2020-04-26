فقط نيويورك.. تسجيل 367 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن حاكم نيويورك الأميركية، أندريو كوومو، تسجيل 367 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في تراجع ملموس لهذا المعدل في الولاية على أساس يومي مقارنة مع الأيام الماضية. يتبع...

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