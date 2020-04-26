واسط تعلن حاله شفاء جديدة من كورونا وتصدر قرارات عدة

أعلنت خلية الازمة الخاصمة بمواجهة وباء فيروس كورونا في واسط، الاحد، الموقف الوبائي المحافظة، مشيرة الى حالة شفاء جديدة من الفيروس، فيما أصدرت قرارات عدة بشأن مواجهة الوباء بينها ما يخص حظر التجوال.
وأضافت، أن "استمرارا للقرارات السابقة والتي تمت وبالتنسيق مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية سيكون الحظر ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع تام وشامل ومن ضمنها العيادات الخاصة والمجمعات الطبية، فيما يستمر استثناء الملاكات الصحية والقوات الامنية وخفراء الدوائر الخدمية والصيدليات والمخابز والأفران وحركة المواد الغذائية والخضار".
وتابعت، أن "الثلاثاء القادم ٢٠٢٠/٤/٢٨ تكون حركة عجلات الصالون الخاصة بنظام الزوجي والفردي ومع استمرار الاستثناءات السابقة وتكون الحركة للعجلات ذات الأرقام الفردية بدأً من يوم الثلاثاء، وايضا متابعة الوافدين من الخارج وبشكل دقيق وبالتنسيق بين دائرة الصحة والجهات الامنية وكذلك التنسيق بين المحافظة وسلطة الطيران المدني وتزويدنا بالاسماء والعناوين واسم الدولة والمنطقة التي قدموا منها وإجراء الفحوصات وأخذ العينات منهم ويكون الحجر الصحي أما مركزي داخل بغداد او حجر منزلي مشدد في محافظاتهم".
وأكدت أيضا، "استمرار عمليه التعقيم والتعفير في مناطق عدة في المحافظة من قبل ابطال الصحة ورجال الدفاع المدني"، مشيرة الى أن "عدم وجود اصابات جديدة يعني اننا نسير في الطريق الصحيح، ولا يعني انتهاء المرض والوباء وخصوصا بعد ظهور اصابات كثيرة في المحافظات الأخرى، لذلك يجب علينا ان نستمر ونتعاون ونصبر وخصوصاً في شهر رمضان المبارك".
ودعت الاهالي الى، "الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية وعدم الخروج من البيت الا للضرورة".
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