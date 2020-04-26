صحة ميسان تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة ميسان، الاحد، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تم "تسجيل إصابتين موجبتين بفيروس كورونا المستجد احدهما لمواطنة تبلغ من العمر ٧٤ عاما تسكن في مركز محافظة ميسان قضاء العمارة، وهي ملامسة لحالة موجبة سابقة، والأخرى لمواطن يبلغ من العمر ٣٩ عاما يسكن قضاء العمارة أيضاً".



وأضافت، "قد اتخذت دائرة صحة ميسان كافة الاجراءات المتعلقة بالاصابتين، وتدعو أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع".

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