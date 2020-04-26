صحيفة امريكية ترصد 'حالة رعب' داخل كوريا الشمالية وسط شائعات وفاة الزعيم

وذكرت الصحيفة الأمريكية في مقال بقلم رئيسة مكتبها في العاصمة الصينية بكين آنا فيفيلد، أن "الاختفاء الغامض لزعيم كوريا الشمالية عن الأضواء في الآونة الأخيرة أحدث صدى ليس في مختلف أنحاء العالم بل وفي عاصمة بيونغ يانغ أيضا، حيث يتساءل أنصار النخبة المؤيدة للنظام بشأن مدى صحة المزاعم غير المؤكدة التي تنص على أن كيم على وشك الموت أو قد توفى".ولفت المقال إلى أن "سكان بيونغ يانغ هرعوا إلى المحال التجارية لاقتناء كل ما يتوفر من البضائع، ابتداء من منظف الغسيل والأرز وحتى الأجهزة الإلكترونية والمشروبات الروحية".

وأشار إلى أن" المواطنين ركزوا أولا على شراء البضائع المستوردة، ثم تحولوا إلى السلع المحلية، مثل السمك المعلب والسجائر".

وأوضحت فيفيلد: "قالت لي مصادر موثوقة إن مروحيات تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيونغ يانغ، وتم تعطل حركة القطارات داخل كوريا الشمالية وعبر الحدود مع الصين".