بقيمة 995 مليون ريال.. السعودية تبرم عقداً مع الصين لمواجهة كورونا

أبرمت السلطات السعودية مع الصين، اليوم الأحد، اتفاقا بقيمة 995 مليون ريال لإجراء 9 ملايين فحص خاص بفيروس كورونا المستجد في المملكة، في إطار جهود مكافحة الجائحة.
وأضافت الوكالة أن "الاتفاق أعقب مكالمة هاتفية بين الملك سلمان والرئيس الصيني شي جين بينغ".
وأوضحت أن" العقد ينص على توفير تسعة ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا المستجد لـتسعة ملايين شخص في المملكة، شاملة جميع الأجهزة والمستلزمات، و500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات، وإنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة منها مختبر متنقل بقدرة 10000 فحص يومياً".
وأكدت أن "العقد يتضمن تدريب الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية والميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلى تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لمليون عينة لدعم خطط الدولة في إدارة مكافحة الجائحة".
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