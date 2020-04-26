اتحاد غرب آسيا يبحث نظام نسخة 2021 في الامارات

وخُصص الاجتماع لمناقشة عدد من التفاصيل الخاصة ببطولة غرب آسيا العاشرة للرجال التي يستضيفها الاتحاد الإماراتي، بمشاركة 12 اتحاداً يمثلون كافة الاتحادات المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا وهي: البحرين والعراق واليمن وسوريا ولبنان وعُمان وقطر والكويت والسعودية والأردن وفلسطين، إضافة إلى المنتخب الإماراتي الذي يشارك لأول مرة بالتزامن مع قيام اتحاده باستضافة البطولة لأول مرة كذلك.وكشف السالم أن الاجتماع ناقش البنود الرئيسية للاستضافة أهمها نظام البطولة والالتزامات الخاصة بكل طرف إلى جانب الأمور التسويقية والإعلامية وغيرها، وبحيث يتم الإعلان لاحقاً عن كافة التفاصيل الخاصة بها لحين استكمال وإنجاز بعض الترتيبات اللازمة.

كما تطرق الجانبان، للأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والجهود المبذولة من كافة دول العالم لمواجهته.

وبدوره أكد الظاهري حرص الاتحاد الإماراتي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على التحضير الأمثل لاستضافة البطولة، وعبر عن سعادته بمشاركة كافة المنتخبات المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا ولأول مرة في تاريخ البطولة التي انطلقت عام ٢٠٠٠.



وشهد الاجتماع تواجد إلى جانب السالم والظاهري كل من عبير الرنتيسي مديرة المسابقات في اتحاد غرب آسيا، ومن طرف الاتحاد الإماراتي: إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية وعبد الرزاق الكعبي من الأمانة العامة.