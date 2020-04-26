تطويق منطقة في سامراء بعد تشخيص حالة مصابة بكورونا

أعلنت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، الأحد، عن تطويق منطقة في سامراء بعد تشخيص حالة مصابة بفيروس كورونا.
وقال الناطق باسم الخلية جمال عكاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تطويق ناحية العباسي في سامراء بعد تشخيص وجود اصابة بها".
وأضاف عكاب، أنه "تم اتخاذ اجراءات الحجر والفحص للملامسين باشراف قيادة قائد عمليات سامراء".
وأعلنت دائرة صحة صلاح الدين في وقت سابق من، اليوم الاحد، عن تسجيل حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا، مبينة ان هذه الحالة هي الرابعة في المحافظة.
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