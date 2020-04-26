تطويق منطقة في سامراء بعد تشخيص حالة مصابة بكورونا

وقال الناطق باسم الخلية جمال عكاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تطويق ناحية العباسي في سامراء بعد تشخيص وجود اصابة بها".

وأضاف عكاب، أنه "تم اتخاذ اجراءات الحجر والفحص للملامسين باشراف قيادة قائد عمليات سامراء".