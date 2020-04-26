انت الان تتابع ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في مستشفيات إنكلترا إلى 18420 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية اليوم الأحد إن عدد من توفوا في مستشفيات إنكلترا بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18420 بعد تسجيل 336 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

تتراوح أعمار المرضى الذي توفوا بين 28 عاما و100 عام. ومن بين العدد الكلي للوفيات الجديدة، لم يعاني 22 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 41 عاما و94 عاما، من مشاكل صحية معروفة.

وستُنشر إحصاءات المملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.