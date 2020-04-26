شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة البريطانية تسجل وفاة 413 مصابا إضافيا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، وفاة 413 مصابا إضافيا بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20732.



ويعدّ هذا الرقم الأدنى للوفيات اليومية في المملكة المتحدة منذ 31 مارس/آذار.

ويوجد في بريطانيا خامس أعلى عدد رسمي لوفيات الفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

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