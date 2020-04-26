شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 37845 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت سلطات الصحة في هولندا اليوم الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 655 إلى 37845 كما سُجلت 66 وفاة جديدة.



وقال معهد الصحة العامة إن عدد وفيات الفيروس في هولندا لا يزال مستقرا عند 4475.

ونبه المعهد إلى أنه لا يسجل إلا الحالات المؤكدة وأن الأعداد الفعلية أكبر.

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