أمريكيان: لن نسكت أبداً عن إبادة الإرمن وإقرار مجلس الشيوخ إنجاز تاريخي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

واشنطن - الخليج 365

أدان آدم شيفت رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي الإبادة الأرمنية على يد الأتراك العثمانيين قبل أكثر من 100 عام.



وقال في تغريدة على حسابه على تويتر:" قبل أكثر من 100 عام، قتل الأتراك العثمانيون 1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن".

وأضاف "في كل عام، نحتفل بذكراهم في 24 إبريل. لكن هذا العام سيكون الأول في ظل اعتراف الكونغرس رسميًا بالإبادة الجماعية للأرمن.

كما ختم قائلاً: "لن نسكت أبداً مرة أخرى."

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بدوره، اعتبر السيناتور الأميركي بوب مانديز، الأحد أن إقرار مجلس الشيوخ بالإبادة الجماعية للأرمن إنجاز تاريخي. وأضاف: "كنت فخوراً بقيادة القرار الذي أكد حقائق إبادة الأرمن".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال أمس السبت، إنه "منذ عام 1915 تم ترحيل وتهجير وقتل 1,5 مليون أرمني"، في إشارة إلى المجازر التركية بحق الأرمن.

وأضاف: "نتذكر الأرمن وجميع الذين عانوا في الكارثة الكبرى، ونعد بأن نأخذ العبرة من دروس الماضي حتى لا تتكرر تلك الأحداث".

يذكر أن إبادة الأرمن التي استمرت بين 1915 و1923، والمصنّفة كأول إبادة شهدها القرن العشرون، أسفرت عن مقتل ما يقارب 1.5 مليون أرميني على يد العثمانيين، وهو ما قدّره البعض بنحو ثلثي الشعب الأرميني.

ولا تزال أرمينيا تحيي تلك الذكرى المؤلمة كل عام، كما تسعى في المحافل الدولية إلى دفع تركيا للاعتراف بتلك المجازر، والتعويض لعائلات الضحايا