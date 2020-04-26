شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السنغال تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 671 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة السنغالية - أنه بعد فحص 579 شخصا، تم تسجيل 57 إصابة بالفيروس ووفاة رجل يبلغ من العمر 88، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8 حالات.. فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 283 شخصا.

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