قالت له «أنا بحبك».. آخر ظهور للشهيد أحمد المنسي مع ابنته قبل استشهاده

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو للشهيد أحمد منسي مع ابنته، مشيرة إلى أن الفيديو تم تصويره قبل استشهاد العقيد.
وظهر الشهيد أحمد المنسي في الفيديو وهو يلعب من ابنته داخل منزلهما.
وفي الفيديو، قالت الطفلة لأبيها: "أنا بحبك"، قبل أن يطالبها بإعطائه قبلة على خده.
يشار إلى أن الإعلامي أحمد موسى كان قد أجرى حوارًا مع منار زوجة الشهيد أحمد منسي، حيث قالت إن مصر لا تنسى شهداءها ويتم تكريمهم من خلال إطلاق أسمائهم على شوارع مصر.
وأكدت زوجة الشهيد أن مسلسل الاختيار يجسد حياة أحد الشهداء وهو بمثابة شئ مختلف وله تقدير خاص، مشيرة إلى أن خروج المسلسل كان بمثابة حلم.
واعتبرت منار المسلسل تكريمًا كبيرًا من الدولة والقوات المسلحة، حيث يؤكد أنهم حريصون على أن تكون سيرة شهداء مصر في كل وقت ومكان.
وأكدت ايضاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينسى أهالي الشهداء وأنه حريص على الاجتماع معهم في المناسبات المختلفة ويصدر تعليماته بالاهتمام بشئونهم.
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