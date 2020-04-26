ابي خليل: لا نستغرب شراستكم بالدفاع عن منظومة 92 المالية -الميليشياوية

أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيزار ابي خليل​، في تعليق على التجاذبات السياسية القائمة في الفترة الأخيرة، إلى أنه "لا نستغرب شراستكم بالدفاع عن ​منظومة​ 92 المالية- الميليشياوية، فهي حكّمتكم بقرار البلاد والعباد زوراً وقهراً، فهمّشت وأفقرت وهجّرت وأوصلت إلى الانهيار".

ولفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "الكذبة انتهت بسقوط مكلف يدينكم ولن ينفع التلطي الخبيث بعباءة المقامات الدينية، فاستتروا".