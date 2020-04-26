وحدة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور: العينات العشوائية ال 267 نتيجتها سلبية

أعلنت إدارة وحدة الكوارث في اتحاد بلديات ​قضاء صور​، وبناء ل​تقرير​ رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال، أن "العينات ال 267 التي تم أخذها بشكل عشوائي في قضاء صور لمواطنين لبنانيين ومقيمين سوريين وفلسطينيين، جاءت نتيجتها جميعها سلبية، ولم تسجل أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير، وما زالت 3 ​حالات​ قيد المتابعة، وعليه فإن عدد المصابين في ​القضاء​ ما زال 8، تماثل ثلاثة منهم إلى الشفاء بشكل تام".

وأكدت الوحدة، في بيان، أنها بالتعاون مع طبابة القضاء و​الصليب الاحمر اللبناني​ "تقوم وبشكل متواصل، بجولات على الأهل المحجورين الذين يبلغ عددهم 291 حالة موزعين على مساحة القضاء، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والاجتماعية، وقد تم إبلاغ ​البلديات​ بأسماء 162 شخصا أنهوا فترة حجرهم من دون ظهور أي عوارض عليهم".