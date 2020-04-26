القوات الاسرائيلية ثبتت كاميرات مقابل بوابة فاطمة عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية

أقدمت ​القوات الاسرائيلية​ على استئناف أعمالها على الحدود اللبنانية- الفلسطينية، حيث عمدت إلى تثبيت كاميرات مقابل ​بوابة فاطمة​ في ​كفركلا​. إضغط للمزيد

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