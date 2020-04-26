البستاني: ما نتمناه للبنان لن يتحقق الا عبر إقرار الدولة المدنية اليوم وليس غدا

أعتبر عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​فريد البستاني، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، ان "​الدولة المدنية​ تبقى هي الحل، ومعها تسقط ​المحميات​ الطائفية والمذهبية للفاسدين والمفسدين، و‏المستقبل المزدهر الذي نتمناه للبنان واللبنانيين لن يتحقق الا عبر إقرار الدولة المدنية اليوم اليوم وليس غدا".

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