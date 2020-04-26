أعلنت مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة، في بيان، "إجراء 39 فحصا اليوم لفيروس كورونا، وجاءت النتائج كلها سلبية".
هذا وأصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّه "تم تسجيل حتى الآن 707 إصابة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات 24 حالة، في حين أن عدد حالات الشفاء بلغ 145"، لافتاً الى أنه "تم إجراء 25318 فحص كورونا في المختبرات منذ 21 شباط 2020، في حين تم إجراء 1345 فحص كورونا في المختبرات خلال الـ24 ساعة المنصرمة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الهراوي: إجراء 39 فحصاً لفيروس كورونا والنتائج كلها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.