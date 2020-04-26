مستشفى الهراوي: إجراء 39 فحصاً لفيروس كورونا والنتائج كلها سلبية

أعلنت ​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في زحلة، في بيان، "إجراء 39 فحصا اليوم ل​فيروس كورونا​، وجاءت النتائج كلها سلبية".

هذا وأصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّه "تم تسجيل حتى الآن 707 إصابة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات 24 حالة، في حين أن عدد حالات الشفاء بلغ 145"، لافتاً الى أنه "تم إجراء 25318 فحص كورونا في المختبرات منذ 21 شباط 2020، في حين تم إجراء 1345 فحص كورونا في المختبرات خلال الـ24 ساعة المنصرمة".