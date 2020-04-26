وجهت مواطنة لبنانية صرخة إلى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب معتبرةً أن تصريح الأمس يؤكد أننا ولأول مرة نرى رئيس مجلس وزراء بهذه القوة والبطولة والصراحة مع الشعب.
واستنكرت السيدة التي تعمل معلمة منذ ثلاثين عاما، جميع السياسيين الذين أوصلونا إلى الوضع الإقتصادي الإجتماعي الصعب والقاسي، معتبرة أن دياب هو الوحيد القادر على تحرير لبنان من الفساد والفاسدين، والشعب اللبناني جميعه سيكون معك لتحرير لبنان من هذه العصابة".
وأكدت السيدة أن راتبها من بعد ثلاثين سنة عمل في قطاع التعليم الرسمي أصبح راتبها أقل من 300 دولار أميركي، مؤكدة أن الفقر يطال جميع الطوائف، ناقلة وجهة نظر الناس الفقراء، مناشدة إياه الثبات على مواقفه وعدم تخييب ظنون اللبنانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة لبنانية تناشد دياب: أنت الوحيد القادر على تحرير لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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