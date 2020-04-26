طارق المرعبي: أين دور وزارة الاقتصاد لمتابعة الأسعار ومحاربة الغلاء؟

أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "علمنا ان ​الليرة​ خسرت 50- 60 بالمية من قيمتها ب​السوق الحرة​، ولكن لماذا الأسعار تضاعفت بالسلع الغذائية؟ يعني أقصى حد لازم على قد قيمة خسارة ​الدولار​، فأين دور ​وزارة الاقتصاد​ لمتابعة ​الاسعار​ والوقوف مع الناس بمحاربة الغلاء"؟.

ولفت المرعبي الى ان "البضائع الغذائية تستورد من الخارج بالدولار وكان سعرا قبل ​الأزمة​ 1000 ليرة، بعد الأزمة يجب ان يصبح 2500 ليرة، مع العلم انه بسعر ال1000 ليرة في أقل شي من 20 بالمية للـ40 بالمية تكاليف تدفع بالليرة حصرا من معاشات موظفين ومالية وجمرك وضمان وTVA وإيجارات واستهلاك ومربح كلو بالليرة، وهذا يعني الذي كان حقه 1000 ليرة فيا 400 ليرة باللبناني و600 مثلا بالدولار أي 40 سنت عالدولار وبحسبة بسيطة 0.40*3500=1400 ليرة زائد 400 ليرة كل تكاليف التي تدفع باللبناني، أي مجموعن 1800 ليرة"، داعياً الى "وضع حد لجشع التجار بدون ضمير خلال الازمات، حتى يريدون الربح بالدولار".