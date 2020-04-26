وزني: إقالة حاكم مصرف لبنان دون وجود نواب للحاكمية يعني دخول بالمجهول

أشار وزير المال ​غازي وزني​ إلى أنه "لم يحدث في الجلسة تصويت على موضوع يتعلق بحاكم ​مصرف لبنان​، معتبراَ أن إقالة حاكم مصرف لبنان في هذا الوقت ليس سهلا، و​الوضع المالي​ والنقدي هو دخول في المجهول وبالتالي تدهور كبير جدا، نظرا لعدم وجود حاكم لمصرف لبنان ولا نواب لحاكم مصرف لبنان".

وأكد وزني في تصريح تلفزيوني، أنه "تم اقتراح 3 شركات لمراقبة التحويلات والتدقيقات في حسابات مصرف لبنان المركزي، وتم التوافق مع شركة في قضية التحويلات المالية، ويجري التباحث مع الشركتين الباقيتين لتلزيمهما التدقيق".