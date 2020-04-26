أشار وزير المال غازي وزني إلى أنه "لم يحدث في الجلسة تصويت على موضوع يتعلق بحاكم مصرف لبنان، معتبراَ أن إقالة حاكم مصرف لبنان في هذا الوقت ليس سهلا، والوضع المالي والنقدي هو دخول في المجهول وبالتالي تدهور كبير جدا، نظرا لعدم وجود حاكم لمصرف لبنان ولا نواب لحاكم مصرف لبنان".
وأكد وزني في تصريح تلفزيوني، أنه "تم اقتراح 3 شركات لمراقبة التحويلات والتدقيقات في حسابات مصرف لبنان المركزي، وتم التوافق مع شركة في قضية التحويلات المالية، ويجري التباحث مع الشركتين الباقيتين لتلزيمهما التدقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزني: إقالة حاكم مصرف لبنان دون وجود نواب للحاكمية يعني دخول بالمجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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