مستشفى بيروت الحكومي: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة شفاء

أعلن مستشفى بيروت الحكومي عن "تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا Covid-19، من بين 205 فحوصات مخبرية، مقابل تماثل حالة للشفاء، وإخراج 6 مصابين بالفيروس من المستشفى إلى الحجر المنزلي، إضافة إلى عدم وجود أي حالة حرجة في العناية المركزة".
ولفت المستشفى الى ان "مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 8 إصابة، وتم استقبال 8 حالات مشتبها بإصابتها بالفيروس نقلت من مستشفيات أخرى، وتماثلت حالة واحدة للشفاء من الفيروس بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عواض المرض، ليبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية حتى تاريخه 119 حالة شفاء".
وبيّن مستشفى الىانه "بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج 6 إصابات بكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب شفائها سريريا وابلاغها بكل التدابير والارشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، وجميع المصابين يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة".
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