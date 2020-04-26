نقابة أطباء بيروت عن الإعتداء على طبيب: للقبض على الفاعلين ومعاقبتهم

أصدرت ​نقابة الأطباء​ في بيروت برئاسة الدكتور ​شرف أبو شرف​، بياناً إستنكرت فيه "أشد الاستنكار الاعتداء الذي تعرض له الطبيب أشرف عدنان المسمار، في منطقة ​الهرمل​ في البقاع، من خلال اطلاق النار عليه ‏وعلى الأشخاص الذين كانوا في صحبته".

وطلبت النقابة في بيانها اليوم "من جميع الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدين لمعرفة هويتهم وإلقاء القبض عليهم، وتوقيفهم واحالتهم الى المحاكمة أمام ​القضاء​ اللبناني المختص، وإنزال أشد العقوبات ‏بهم صونا للحق والعدالة، وحفاظا على أمن الاطباء و حقوقهم و كرامتهم".