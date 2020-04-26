أصدرت نقابة الأطباء في بيروت برئاسة الدكتور شرف أبو شرف، بياناً إستنكرت فيه "أشد الاستنكار الاعتداء الذي تعرض له الطبيب أشرف عدنان المسمار، في منطقة الهرمل في البقاع، من خلال اطلاق النار عليه وعلى الأشخاص الذين كانوا في صحبته".
وطلبت النقابة في بيانها اليوم "من جميع الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدين لمعرفة هويتهم وإلقاء القبض عليهم، وتوقيفهم واحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء اللبناني المختص، وإنزال أشد العقوبات بهم صونا للحق والعدالة، وحفاظا على أمن الاطباء و حقوقهم و كرامتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أطباء بيروت عن الإعتداء على طبيب: للقبض على الفاعلين ومعاقبتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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