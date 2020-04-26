بري: ما حصل بمجلس الوزراء كان أشبه بجس النبض تجاه إقالة سلامة

أشار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى أن ما قاله وزير ​المال​ ​غازي وزني​ في جلسة ​مجلس الوزراء​ هو الكلام الذي يعبر عن ​حركة أمل​ تماما، مؤكداً أنه لم يحصل في جلسة مجلس الوزراء تصويت على إقالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وكل ما حصل كان أشبه بعملية "جس النبض"حيال هذه المسألة"، معتبرا أنه "إذا لم يبق مصرف لبنان ليعلم الجميع أن أموال المودعين قد طارت إلى الأبد".

وكان قد لفت وزير المال غازي وزني إلى أنه "لم يحدث في الجلسة تصويت على موضوع يتعلق بحاكم مصرف لبنان، معتبراَ أن إقالة حاكم مصرف لبنان في هذا الوقت ليس سهلا، والوضع المالي والنقدي هو دخول في المجهول وبالتالي تدهور كبير جدا، نظرا لعدم وجود حاكم لمصرف لبنان ولا نواب لحاكم مصرف لبنان".