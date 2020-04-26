الصحية البريطانية: رصد 413 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​بريطانيا​ عن "تراجع كبير للارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ في البلاد مع رصد 413 حالة جديدة في حصيلة أقل بمرتين تقريبا مقارنة مع إحصائية أمس السبت"، مشيرة الى "ارتفاع حصيلة الوفيات المسجلة الناجمة عن الفيروس في ​مستشفيات​ البلاد بواقع 413 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 20732".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، ووأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.