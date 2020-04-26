مودي لمواطنيه: يجب الامتثال لتدابير العزل العام والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي

ناشد رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​ مواطنيه، الامتثال الصارم لتدابير العزل العام، والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، مع تزايد ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ بشكل مطرد في البلاد"، مشيراً الى ان "البلاد تخوض حرباً، وعلينا كمواطنين مواصلة المعركة وعدم الوقوع ضحية الاعتقاد بأن انتشار الفيروس قد تمت السيطرة عليه بالكامل".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، ووأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.