إصابات كورونا تبلغ 2000 حالة في سلطنة عمان

شهد معدل الإصابات الجديدة ب​فيروس كورونا​ في ​سلطنة عمان​ خلال الساعات الـ24 الماضية انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق ، حيث أعلنت ​وزارة الصحة​ العمانية اليوم عن تسجيل إصابة 93 شخصا، بينهم 33 مواطنا بكورونا خلال اليوم الأخير مقارنة مع 115 في اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1998 حالة.

ولا تزال حصيلة ​ضحايا​ الوباء في السلطنة عشر حالات وفاة ، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 333 شخصا في عمان.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات، كما المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي.

