الصحة المغربية: تسجيل وفاة واحدة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ عن "تسجيل وفاة واحدة و139 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 159، والإصابات إلى 3897 ، وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم الجمعة الذي أعلن فيه عن تسجيل 190 إصابة، و3 ​حالات​ وفاة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، ووأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.