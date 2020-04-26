إصابات كورونا تتجاوز الـ3000 في الكويت بعد تسجيل 183 إصابة ب24 ساعة

شهد معدل الإصابات الجديدة ب​فيروس كورونا​ في ​الكويت​ خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق. فقد أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية اليوم عن تسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا مقارنة ب278 إصابة أمس، ليبلغ مجموع الإصابات 3075.

وتوفى شخص واحد في الكويت خلال اليوم الأخير، وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 20 حالة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في الكويت خلال آخر 24 ساعة بـ150 حالة شفاء جديدة، ليصل إلى 806 أشخاص، فيما لا يزال 2249 شخصا يتلقون العلاج، 61 منهم في العناية المركزة، بمن فيهم 31 مريضا في حالة حرجة.