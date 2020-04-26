الصحة في مالطا: لم نسجل اي إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت السلطات الصحية في ​مالطا​ عن "عدم تسجيل إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون أول يوم لا ترصد فيه إصابات منذ بدء تفشي العدوى في البلاد"، مشيرة الى ان "قرارات تخفيف القيود على النشاطات الاقتصادية سيتم اتخاذها في الأيام القادمة استنادا إلى العلم والأرقام"، والآن يجب علينا أن نكون حذرين من موجة تفش ثانية".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، ووأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.