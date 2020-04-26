الصحة في الإمارات: تسجيل إصابة 536 شخصاً بفيروس الكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ووقاية المجتمع في ​الإمارات​ "الكشف عن إصابة 536 شخص ب​فيروس كورونا​ ليتجاوز عدد الإصابات في البلاد الـ10 آلاف حالة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، ووأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.