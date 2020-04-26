الداخلية السعودية: لاستمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية إلا في الحالات الاستثنائية

شدد المتحدث باسم الداخلية ​السعودية​ المقدم طلال الشلهوب، على "ضرورة استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عدا الجهات المستثناة، واستمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية وذلك حتى إشعار آخر، اضافة الى تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات".

وأكد الشلهوب استمرار "منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرها، والتجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول"، مهيبا بالمواطنين والمقيمين "استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".