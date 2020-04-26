413 وفاة إضافية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية الأحد وفاة 413 مصابا إضافيا بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20732. ويعدّ هذا الرقم الأدنى للوفيات اليومية في المملكة المتحدة منذ 31 آذار/مارس.

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