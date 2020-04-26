شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": مسلسل "الاختيار" يوقظ الروح الوطنية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن الأعمال الدرامية التى تعرض خلال شهر رمضان الكريم هذا العام تختلف عن الأعوام الأخيرة التى مضت والتى افتقدنا فيها لنوعية المسلسلات الجادة الواقعية، مضيفا أن السنوات الماضية كان يتم فيها التعمد على تصوير المهمشين و تسليط الضوء على السلبيات.

وأضاف صالح الصالحى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه فى الأعوام الماضية كان هناك مفارقات غريبة فى تصوير حياة الفئات الأعلى من الذين يسكونون الفيلات، متابعا :" خلال الـ 15 عاما الأخيرة افتقدنا للأعمال الدينية والمسلسلات التى تجسد الشخصيات الوطنية والتاريخية أما هذا العام فقد حظى بمسلسل الاختيار الذى يجسد بطولة أحد الشهداء الذى أدى دوره فى الدفاع عن الوطن.

وأشار صالح الصالحى الى أن مسلسل الاختيار عمل يقدم النموذج الجيد للشباب، وأنه ليس فقط يسلط الضوء عما يقوم به رجال القوات المسلحة من تضحيات و بطولات ولكن يقدم للشباب القدوة والمثل لخلق بارقة أمل افتقدناها خلال السنوات الماضية و يخلد ذكرى هؤلاء الأبطال ويؤرخ لمرحلة فارقة من تاريخ مصر فى حربها على الإرهاب.

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وذكر صالح الصالحى أن مسلسل الاختيار يوقظ الروح الوطنية للشباب، موضحا أن هذا العمل جاء فى وقته حيث يتزامن عرضه مع عيد تحرير سيناء، و العاشر من رمضان، وكلها أعياد وطنية، وأيضا فى ظل التزام الشباب فى المنازل بسبب الحظر والتفافهم عبر شاشات وأنه من الممكن أن يحقق هذا العمل هدفه الإيجابي فى إيقاظ الروح الوطنية لدى الشباب وتقديم المثل والقدوة، مشددا على ضرورة الاهتمام بانتاج مثل هذه الأعمال الدرامية والأعمال الوطنية.