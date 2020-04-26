ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الجزائر إلى 3382 والوفيات 425

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" بالجزائر إلى 3382 حالة، بعد تسجيل 126 حالة جديدة.
وأشارت وزارة الصحة، في بيان، إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ 126 حالة مقارنة بآخر حصيلة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 425 وفاة، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة في آخر 24 ساعة، كما غادر 1508 مصابين المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 47 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطة تخفيفا لإجراءات الحجر المنزلي، في مختلف ولايات الوطن تزامنا مع بداية شهر رمضان، مع الإبقاء على المساجد والمقاهي والمطاعم مغلقة إلى إشعار آخر.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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